Yangın fabrikaya sıçramadan söndürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ramiz Kaan OKTAR/ERENLER (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Erenler ilçesinde bir fabrikanın tahta palet bulunan deposunda yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle fabrikaya sıçramadan söndürüldü.

Saat 16.30 sıralarında, Erenler ilçesi 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir bakliyat paketleme fabrikasının depo kısmında bulunan tahta paletler bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını fark eden fabrika çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine hızla bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, fabrikaya sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Paletlerin bir kısmı zarar görürken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Erenler Ramiz Kaan OKTAR

2021-05-17 18:26:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.