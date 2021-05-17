Serdivan Belediyesi meclis üyeleri Gazze’de yaşanan insanlık dışı olaylara ilişkin ortak deklerasyona imza attılar.

Serdivan Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar Başkanlığı’nda gerçekleşti. Gündem dışı söz alan grup başkan vekillerinin Gazze’ye yönelik saldırılar hakkında yaptıkları açıklamalar ve hazırlanan metinler ortak bir metne dönüştürüldü. Kınama metninin gündem maddelerinin ilk sırasında yer alması tüm meclis üyelerinin oyuyla kabul edildi. Basın açıklamasının ardından gündem kapsamında iki madde görüşülerek karara bağlandı.

Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu’nun imar planıyla ilgili madde oy birliği ile kabul edilirken; 2020 yılı kesin hesabının Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi ve sonrasında karara bağlanması için meclisin 21 Mayıs Cuma günü tekrar toplanması da yine oy birliğiyle kabul edildi.

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