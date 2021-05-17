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Sakarya’da Roma ve Bizans dönemine ait 152 sikke ve tarihi obje ele geçirildi Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı

İHA

Sakarya’da Roma ve Bizans dönemine ait 152 sikke ve tarihi obje ele geçirildi Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait 152 adet sikke ve tarihi obje ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kocaali İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kocaali ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Kestanepınarı ve Selahiye mahallelerinde şüphe üzerine durdurulan iki araçta Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 141 adet (1’i altın) sikke, 2 adet yüzük, 1 adet bilezik, 8 adet değişik obje ve 2 adet define arama çubuğu ele geçirildi. Operasyonda ekiplerce yakalanan 3 şüphelinin de jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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