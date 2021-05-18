Sapanca´da kavşakta zincirleme kaza: 5 yaralı

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İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Sapanca ilçesinde, kavşakta 2 otomobil ile 1 hafif ticari aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Sapanca ilçesi Güldibi Mahallesi İzmit Caddesi´nde meydana geldi. Ersel Kastarlı (26) yönetimindeki 34 CKP 230 plakalı otomobil, kavşakta Ömer Yerguz (33) yönetimindeki 34 KF 8910 plakalı otomobil ile çarpıştı. Arkadan gelen Serkan Sincar (29) yönetimindeki 42 FIL 44 plakalı hafif ticari araç da savrulan Ersel Kastarlı´nın otomobiline çarptı. Kazada, Ersel Kastarlı, eşi Ebru Kastarlı (29) ve 1,5 yaşındaki oğlu Muhammet Miraç Kastarlı ile diğer araç sürücüleri Ömer Yerguz ve Serkan Sincar yaralandı.

Yaralılar, çağırılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK

2021-05-18 10:56:02



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