Tavuk çiftliğinde yangın; 10 bin 500 civciv öldü

Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Akyazı ilçesindeki tavuk çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çiftlikte bulunan 10 bin 500 civciv öldü.
Akyazı'ya bağlı Alaağaç Mahallesi´nde bulunan, Ali Öztürk´e ait tavuk çiftliğinde, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede çiftliği saran yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Alevlerin sardığı çiftlikte bulunan 10 bin 500 civciv ise öldü. Çiftlik kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU
2021-05-18 11:16:39
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