Adapazarı Belediyesi ihtiyaç tespit edilen noktalarda başlattığı yenileme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Çark Caddesi’nin önemli noktalarından Yavuz Sokak esnafının talebine hemen cevap veren Başkan Mutlu Işıksu’nun talimatıyla çalışma başlatan Fen İşleri Ekipleri, yenileme çalışmasını 10 günde tamamladı. Çalışma kapsamında sokağın altyapı ve üstyapısında yenilenmeye gidilirken, aydınlatma direkleri kuruldu.

Sokak esnafını ziyaret eden Başkan Mutlu Işıksu, beraberinde Başkan Yardımcıları Fatih Çelikel ve Yusuf Özden ile birlikte esnafla sohbet etti, yapılan çalışmayı değerlendirdi. Çark Caddesi Esnaf ve İşadamları Derneği (CADDER) Başkanı Kemal Turgaç ile Semerciler Mahallesi Muhtarı Necmettin Çaktı’nın da bulunduğu buluşmada konuşan Başkan Işıksu, “Esnafımızın ihtiyacını yaptığımız yenileme çalışmasıyla 10 günde gidermiş olduk. Teknik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcımız Yusuf Özden ve Fen İşleri ekibimize özverili çalışmaları, altyapı kurumlarımız SASKİ, SEDAŞ, TELEKOM ve AGDAŞ’a Yavuz Sokak çalışmalarımızın altyapısını hazırladıkları için teşekkür ediyoruz. Ticaretin merkezi, şehrin kalbi Adapazarı’mız için çok çalışmaya, esnafımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Yavuz Sokak, hakikaten çok güzel oldu. Esnafımıza hayırlı olsun” dedi.

Çark Caddesi Esnaf ve İşadamları Derneği Başkanı Kemal Turgaç, yenileme çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Mutlu Işıksu ve ekibine teşekkür etti. Başkan Işıksu’nun esnaf dostu bir başkan olduğunu belirten Turgaç, “Yavuz Sokak esnafımız talebini iletti, Mutlu Başkanımız yakın ilgisini hemen gösterdi. Kısa sürede sokağımız çok güzel oldu. Esnaf dostu Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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