Sağanak yağış sonrasında aracın üzerine ağaç devrildi Olay esnasında bölgeden kimsenin geçmemesi faciayı önledi

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Sakarya’da etkili olan sağanak yağış sonrasında Adapazarı ilçesinde yerinden kopan ağaç park halindeki bir aracın üzerine devrildi. Olay esnasında bölgede kimsenin olmaması ise olası bir facianın önüne geçti.

Sakarya’da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurun şiddetini arttırması neticesinde Adapazarı ilçesi Tuzla Mahallesinde park halinde bulunan bir aracın üzerine ağaç devrildi. Araçta maddi hasar oluşurken, o esnada bölgeden kimsenin geçmemesi ise olası bir faciayı engelledi.

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