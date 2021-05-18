Benzinle sobayı yakmak isterken canından oluyordu Sobayı değil 2 katlı evini yaktı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir kişi benzinle yaktığı sobada meydana gelen parlama sonucu çıkan yangında dumandan etkilenerek hastanelik olurken, 2 katlı ev küle döndü.

Yangın, Adapazarı ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 5820 no’lu sokak üzerinde bulunan iki katlı bir evde çıktıgeldi. Edinilen bilgiye göre, N.S. evinde benzinle sobayı tutuşturmak istedi. Bu esnada sobada meydana gelen parlama neticesinde evde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede tüm evi saran yangın, ekiplerin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın esnasında dumandan etkilenen N.S., olay yerindeki ilk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Evin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.