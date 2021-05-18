Sobaya benzin dökünce evi yaktı 

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Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde sobaya dökülen benzinin parlaması sonucu çıkan yangında 2 katlı ev yandı.

Adapazarı Yeşilyurt Mahallesi 5820. Sokak´ta oturan Necmi Soral, akşam saatlerinde sobayı yakmak istedi. Necmi Soral´ın sobaya döktüğü benzinin parlaması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 2 katlı binayı sardı. Necmi Soral dışarı çıkarak canını kurtarırken, dumandan etkilendi. Yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen Necmi Soral´ı hastaneye kaldırdı. Yangın söndürülürken, 2 katlı bina yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ

2021-05-18 22:32:03



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