Sakarya'da 19 Mayıs kutlaması korona virüs tedbirlerine göre yapıldı

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Sakarya’da korona virüs tedbirleri kapsamında az sayıda kişinin katılımıyla kutlandı.

Korona virüs nedeni ile sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleşen törene; Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ile Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri katıldı. Saat 10.30’da çelenk sunmayla başlayan program, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması ile sona erdi.

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