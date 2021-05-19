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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hendek’te 19 Mayıs törenle kutlandı

İHA

Hendek’te 19 Mayıs törenle kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreni ile kutlandı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törene Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek İlçe Emniyet Müdürü Şevket İlhan, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Teğmen Sertaç Kaya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Akıcı, siyasi partilerin temsilcileri, Okul Müdürleri, Gaziler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Tören, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından meydanda Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Hendek Anadolu Lisesi öğrencileri günün anlam ve önemi belirten ‘Şu Sonsuz Koşu’ ve ‘Bir Gemi Yanaştı Samsuna’ şiirlerini okudular. Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen törenin ardından protokol mensupları günün anısına öğrencilerle birlikte fotoğraf çektirdi ve tören programı sona erdi.

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