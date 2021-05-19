SUBÜ öğrencilerinin 17 projesine TÜBİTAK desteği

SUBÜ Teknoloji Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından bitirme çalışması olarak sunulan 17 proje, TÜBİTAK 2209A, 2209B ve 2247C destekleme ve burs programları kapsamında kabul edildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından TÜBİTAK 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, TÜBİTAK 2209B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı ve 2247C Stajyer Araştırmacı Burs Programı kapsamında hazırlanan 17 proje TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

2209A projeleri arasında Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nden 6, Makine Mühendisliği Bölümü’nden 2, İnşaat Mühendisliği ile Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden ise birer proje yer alırken; Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümünden de birer proje yer aldı. 2209B projeleri arasında Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümlerinden 2, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden bir proje yer aldı. 2247C projeleri arasında ise Teknoloji Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden 2 proje yer aldı.

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