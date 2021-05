Mehmet Can, gölette boğuldu

Güven HASBAŞ/ARİFİYE (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte gölete giren Mehmet Can İnan (18), ölü bulundu.

Olay, öğleden sonra Arifiye´de bulunan Mollaköy Göleti´nde meydana geldi. Mehmet Can İnan, arkadaşlarıyla birlikte gölete girdi. Mehmet Can İnan´ın suda gözden kaybolması üzerine arkadaşları 112 Acil'e haber verdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri geldi. AFAD dalgıçları su altında arma çalışmalarına başladı. Yaklaşık 2 saat sonra dalgıçlar, Mehmet Can İnan´ın cansız bedenini bularak göletten çıkardı. Gencin yakınları sinir krizi geçirdi.

Jandarma, olay ile ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Arifiye Güven HASBAŞ

2021-05-19 21:10:42



