Ata Tohumları toprakla buluşturuldu

Ata Tohum Ekim Projesi kapsamında Karakamış'ta bulunan alanda tohumları toprakla buluşturan Başkan Ekrem Yüce, “Domates, salatalık, fasulye, bamya, patlıcan, balkabağı, karpuz ve kavun fidelerini toprakla buluşturarak zirai mücadele yapmadan üretim yapılmasına öncülük edeceğiz. İnşallah verimli bir şekilde üretimini sağlayarak atalarımızın emanetine sahip çıkacağız” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ata Tohum Ekim Projesi kapsamında Adapazarı ilçesi Karakamış'ta bulunan alanda dikim işlemi gerçekleştirdi. Başkan Yüce'ye Genel Sekreter Mustafa Ak, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Adapazarı Ziraat Odası Başkanı Ercan Ateş, Daire Başkanları ve personeller eşlik etti. Kültürel mirasın yapı taşlarından olan 10 çeşit Ata tohumunu toprakla buluşturduklarını belirten Başkan Yüce, "Her gün tükettiğimiz ürünlerin tohumlarına sahip çıkmak bizim birinci vazifemizdir" dedi.

Emanete sahip çıkıyoruz

Göreve başladığımız günden bu güne özellikle tarımsal projelere büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “Tarım insanlık tarihi kadar eskidir. Toprağı işlemeyi öğrendiğimiz günden beri tarımla iç içeyiz. O günden bugüne teknolojik gelişmelerin ışığında çok farklı uygulamalar olsa da en temel nokta tohumdur. Atalarımızdan gelecek nesillere ulaştırmak üzere miras olarak devraldığımız tohumların korunması, çoğaltılması, sürdürülebilirliğinin sağlanması için Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bir çalışma başlattık. Hibrit olarak üretimi yapılan ve her gün tükettiğimiz ürünlerin tohumlarının orijinallerini üreterek emanetimize sahip çıkmak için böyle projeye imza attık. Bu kapsamda kültürel mirasımızın yapı taşı olan 10 çeşit ata tohumu ürününün fidelerini toprakla buluşturuyoruz” diye konuştu.

Şehrimizin toprağı bereketlidir

Başkan Yüce, “Şehrimiz sahip olduğu ekolojik avantajları nedeniyle Türkiye tarımında önemli bir yere sahiptir. Toprağı bereketlidir. Neredeyse her çeşit ürünün yetiştirilebildiği, her ürünün ihtiyacı olan minerallere sahip topraklarımız mevcut. Bizler var olan potansiyeli en üst seviyeye çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sağlıklı ve güvenilir gıdalarla beslenme imkânı oluşturmak ve ata mirası olan yerli tohumların yörede ekimini yaygınlaştırmaya yönelik projelerimiz ile tarım potansiyelimizi geliştirmeye, ürün çeşitliliğini artırmaya gayret ediyoruz. Bugün bu uygulama alanında domates, salatalık, fasulye, bamya, patlıcan, balkabağı, karpuz ve kavun fidelerini toprakla buluşturarak zirai mücadele yapmadan üretim yapılmasına öncülük edeceğiz. İnşallah verimli bir şekilde üretimini sağlayarak atalarımızın emanetine sahip çıkacağız” şeklinde konuştu.

