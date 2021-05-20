Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Haftasında sempozyum düzenledi

Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 1218 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Hemşirelik Haftası kapsamında, Hemşireler: Geleceğin Sağlık Hizmetleri Vizyonunda Lider Bir Ses” teması ile bir sempozyum düzenlendi.

SAÜSBF Youtube canlı yayını ile düzenlenen etkinliğe SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ve Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü’ de katıldı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilek Aygin konuşmalarında hemşireliğin insanlık tarihi kadar eski temelinde insan sevgisi, şefkat bilgi ve beceriyle yoğrulmuş kutsal bir meslek olduğunu ifade ederek Hemşirelik mesleğinin günümüz teknolojilerinin ve tıp biliminin ilerlemesiyle çok önemli aşamalar kaydettiğini belirtti. 1964 yılından itibaren ülkemizde de Florence Nightingale’in doğum günü olan 12 Mayıs günü Hemşireler Günü olarak kutlandığını bu vesileyle tüm meslektaşlarımızın Hemşirelik Haftasını kutladığını ifade etti.

Programın ilk panelinde Prof. Dr. Nursan Çınar moderatörlüğünde “Geleceğin Sağlık Hizmetleri ve Hemşirelik” konuşuldu. Doç. Dr. Gönül Bodur “Geleceğin Teknolojisinde Hemşirelik”, Öğr. Gör. Mahmut Dağcı “Yakın Geleceğin Sağlık Uygulamaları: Yapay Zeka, 5G”, Dr. Öğr. Üyesi Öznur Kavaklı, “Yapay Zekanın Hemşirelik Mesleği Üzerine Etkisi” konulu sunumlarını yaptılar.

Programın ikinci paneli ise Prof. Dr. Nurten Kaya “Peki Biz Bu Değişim ve Yenileşimin Neresindeyiz? konusu üzerine değerlendirmeler yaparak farklı bakış açıları ile hemşireliğin geleceği olduğuna vurgu yaptı. Dr. Öğr. Üyesi Özlem Doğu, ICN 2021 teması ile Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslekleri Daire Başkanlığından Fatma Tuna Önçırak Değişim ve Yenileşimin Hemşirenin Rol ve Sorumluluklarına Yansıması, Devrim Eren Tekin ise Değişim ve Yenileşimin Kliniğe Yansıması konulu sunumlarını paylaştılar.

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