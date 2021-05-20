Yunus polisi gölete atlayarak yaralı martıyı kurtardı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan Kent Park’ta bulunan gölette bir martının çırpındığını gören Yunus timinde görevli bir polisi, üniformasıyla suya atlayarak yaralı martıyı kurtardı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Kent Park’ta ilginç anlara sahne olan görüntüler kaydedildi. Devriye görevi yapmakta olan yunus ekiplerinin yanına gelen bir vatandaş, gölette bir martının çırpındığını söyledi. Durum üzerine bölgeye giden polis, kanadı kırık martıyı kurtarmak için hiç düşünmeden üzerindeki üniformayla birlikte suya atladı. Polisin duyarlı hareketi çevredekilerin takdiri ile karşılandı. Yaralı martı, veterinere götürülmesi için belediye görevlilerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.