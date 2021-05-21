Ateşe tiner döken 2 çocuk yandı

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SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Sapanca ilçesinde bahçelerinde ateş yakan 2 çocuğun döktükleri tinerin parlaması sonucu vücutları yandı. Yaralanan çocuklar tedavi altına alındı.

Olay, gece saatlerinde, Sapanca ilçesi Gazipaşa Mahallesi´nde meydana geldi. 11 yaşındaki Y.Ö. ve 12 yaşındaki B.Y. bahçede yaktıkları ateşin üzerine tiner döktü. Tinerin parlaması sonucu 2 çocuk yaralandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekipleri vücutları yanan çocukları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. Vücutlarında ikinci derece yanıklar oluşan çocuklar tedaviye alındı. Çocukların yakınları hastanenin önünde kavga ederken, polis tarafları sakinleştirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ-İsa ÇİÇEK

2021-05-21 09:23:28



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