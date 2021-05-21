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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ortadoğu’nun en büyük turizm fuarında Sakarya rüzgarı esti

İHA

Ortadoğu’nun en büyük turizm fuarında Sakarya rüzgarı esti

Dünya’nın sayılı şehirlerinin tanıtımının yapıldığı Ortadoğu’nun en büyük turizm fuarı olan ve 16 Mayıs’ta kapılarını açıp bugün sona eren Arabian Travel Market (ATM)’de, il bazında ülkemizi temsilen ilk defa yer alan Sakarya standı, fuarın da en çok ziyaret edilen ve ilgi gösterilen stantları arasında yer aldı.
Sakarya’nın tarihi, kültürel ve turizm potansiyel değerlerinin tanıtıldığı ve Sakarya Valiliğini temsilen Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın talimatlarıyla İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Süleyman Acar ile İSG Ekoturizm Uzmanı Volkan Nurcalı’nın katılım gösterdiği Birleşik Arap Emirliklerinin Dubai kentindeki fuar, çeşitli etkinliklerin ardından bugün kapılarını kapattı.
Dubai kentindeki Dünya Ticaret Merkezinde gerçekleştirilen fuarda, “Sakarya Valiliğimiz”, “Dubai Tanıtma Müşavirliği” ve “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı” ile birlikte ilimize ait stantta tüm ilçelerimizin özellikle doğal güzellikleri, yayla ve termalleri büyük ilgi çekerken, stantta yaklaşık 25 ülke temsilcisi, 115 sektöre ait firma ve 80 profesyonel rehber ile görüşmeler sağlandı.

Turizm faaliyetlerine katkı sağlayacak
Turizm profesyonelleri için Orta Doğudaki iş potansiyelini ortaya çıkaran, pazar lideri uluslararası seyahat ve turizm etkinliği olarak bilinen Arabian Travel Market (ATM) Fuarının, özellikle son yıllarda tüm dünyada baş gösteren pandeminin dünya turizmi üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf etmede önemli bir rol oynayacağını ifade eden Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Son yıllarda pandemi sebebiyle turizm alanında tüm dünyada sıkıntılar yaşanırken, ülkemiz adına ilimizin sektörün en büyük fuarları arasında yer alan ATM’de tanıtılması, hem bugüne hem de pandemi sürecinin ardından şekillenecek turizm faaliyetlerine olumlu yönde katkı sağlayacağı düşüncesindeyim. Bir yeryüzü cenneti” olarak nitelendirilmeyi fazlasıyla hak eden ve özellikle Doğa, Macera, Yayla Turizmi, Sağlık ve Kaplıca Turizmi açısından çok özel bir potansiyele sahip olan Sakarya’mızın sahip olduğu potansiyellerinin adeta bölgenin vitrini konumunda olan ATM fuarında ilk defa tanıtılmasını önemsiyorum. Bu fuardaki etkinliklerin, dünyanın her yerinden kısa vadede çok olumlu dönüşler sağlayacağını ve şehrimizin markalaşması, global ölçekte turizm alanında önemli bir destinasyon ve aktör olmasına önemli katkılar vereceği düşüncesindeyim” dedi.

Sektör temsilcilerinin gözdesi oldu
Fuar boyunca çok sayıda ziyaretçinin uğrak yeri olan Sakarya standını gezerek bilgiler alan Türkiye Cumhuriyeti Abu Dhabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, böylesi bir organizasyonda ülkemize ait değerlere gösterilen ilginin kendilerini çok memnun ettiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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