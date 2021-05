Uluslararası Yapay Zeka Uygulamaları konferansı başlıyor

Sakarya Üniversitesi’nin de paydaşları arasında yer aldığı, Uluslararası Yapay Zeka Uygulamaları Konferansı (International Conference on Interdisciplinary Applications of Artificial IntelligenceICIDAAI) bugün başlıyor.

2123 Mayıs 2021 tarihleri arasında Yalova Üniversitesi ev sahipliğinde; İstanbul Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, UET Lahore Üniversitesi, Matej Bel Üniversitesi, Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Tlemcen Üniversitesi, Universite 8 Mai 1945 Guelma, IQRA National University, Bulgarian Academy of Science ve Lahore Leads Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen Uluslararası Yapay Zekâ Uygulamaları Konferansı, konu ile ilgili sağlık, fen ve sosyal bilimler alanlarındaki çalışmaları bir araya getirecek.

Yapay zekanın son uygulama alanlarını ve yapay zeka üzerine araştırma amaçlarını sunmak için tüm dünyadan akademisyenleri, araştırmacıları ve sektör uzmanlarını buluşturacak olan konferans kapsamında; “Sağlıkta Yapay Zeka Uygulamaları”, “Sosyal Bilimler ve Yapay Zeka Uygulamaları” ve “Üretim ve Servis Sistemlerinde Yapay Zeka Uygulamaları” konu başlıklarında paneller düzenlenecek. Panellere ve oturumlara dinleyici olarak ücretsiz bir şekilde katılım sağlanabilecek.

Konferansta yapay zeka alanındaki önde gelen araştırmacılardan Prof. Dr. Derviş Karaboğa, Prof. Dr. Rashmi Gujrati, Dr. Ersan Şentürk, Prof. Dr. Tauseef A. Khan ve Prof. Dr. Aslıhan Özlem Polat Işık konuşmacı olarak yer alacak. Uluslararası Yapay Zeka Uygulamaları Konferansı’na ilişkin detaylı bilgiye icidaai.yalova.edu.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.