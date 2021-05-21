Erenler’de hummalı temizlik çalışması

Erenler’de Park ve Bahçeler Koordinatörlüğündeki ekiplerin ilçe genelinde başlattığı ot biçme ve temizlik çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor.

Erenler Belediyesi Park ve Bahçeler Koordinatörlüğündeki ekipler ilçe genelinde başlatılan çalışma kapsamında çocuk parklarında ve yeşil alanlarda çim biçme ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Çalışma hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Ekiplerimiz ilçe genelinde ot biçme ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Pandemi kapsamında açık ve geniş alanları tercih eden kıymetli vatandaşlarımız için yeşil alanlarımızda temizlik çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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