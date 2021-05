40 milyonluk yatırım çalışmalarını yüzde 50’si tamamlandı Başkan Yüce: “Bugün kazanılan her damla yarınlarımıza su kaynağı olacak”

Akyazı Atıksu Arıtma Tesisi’nde devam eden kapasite artırma çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Yüce, “Akyazı Atıksu Arıtma Tesisi’nde rehabilite çalışmalarını başlattık. Bugün geldiğimiz noktada projemizin yarısının tamamlandığını görüyoruz. Devam eden çalışmalar tamamlandığında mevcut sisteme ilave olarak günde 10 bin 500 metreküp fazla atıksuyu arıtıp doğaya temiz su olarak deşarj edebileceğiz. Suya verdiğimiz değer örnek alınmalı” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Akyazı Atıksu Arıtma Tesisi’nde devam eden kapasite artırma çalışmalarını yerinde inceledi. Toplam maliyeti 40 milyon TL olacak projede devam eden çalışmalar tamamlandığında tesisin arıtma kapasitesi günlük 15 bin metreküpten 25 bin 500 metreküpe ulaşacak. Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği’ne uygun bir şekilde devam eden çalışmaların yüzde 50’si tamamlandı. Proje alanını gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Yüce’ye ziyareti esnasında Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan ve SASKİ bürokratları eşlik etti. Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yüce, Sakarya’ya kazandırılacak her projenin yakın takipçisi olduklarını ifade etti.



Rehabilite çalışmalarının yüzde 50’si tamamlandı

Sakarya’nın bugününü ve yarınlarını düşünerek hayata geçirdikleri proje ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yüce, “Biz bu şehrin altını, üstünü, bugününü, geleceğini, doğasını ve insanını düşünerek çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şehrimizin menfaatine olabilecek her çalışmayı hemen hizmet sıramıza alarak en kısa zamanda Sakaryamıza kazandırıyoruz. Akyazı Atıksu Arıtma Tesisi’nde de bu düşüncelerle rehabilite çalışmalarını başlattık. Bugün geldiğimiz noktada projemizin yarısının tamamlandığını görüyoruz. Bizim için en büyük gurur ve mutluluk şehrimizin menfaati doğrultusunda hayata geçirdiğimiz projelerimizin ilerlemesine şahit olmak. Devam eden çalışmalar tamamlandığında mevcut sisteme ilave olarak günde 10 bin 500 metreküp fazla atıksuyu arıtıp doğaya temiz su olarak deşarj edebileceğiz” dedi.



Suya verdiğimiz değer örnek alınmalı

Son teknolojinin kullanılacağı tesisin mevcut SCADA sistemi ile entegre bir şekilde çalışacağını açıklayan Başkan Yüce, “ Suyun yolculuğunu mevcut sistemimiz sayesinde yakından takip edebileceğiz. Böylelikle Akyazı ve Karapürçek ilçeleri ile Akyazı Küçücek ve Kuzuluk bölgelerinden tesise bağlanan kanalizasyon hatlarından dolayı artış gösteren debiyi kontrol altında tutacağız. Çevreye önem veren ve doğaya saygı duyan anlayışımızdan ödün vermeden rehabilite edeceğimiz tesisimiz sayesinde azot ve fosfor giderimini daha kontrollü hale getireceğiz. Atıksuların doğaya karışmasını önleyerek atıksulardan elde ettiğimiz temiz suları bir damlası bile ziyan olmadan yeniden doğaya kazandıracağız. Bugün arıttığımız ve temiz bir hale getirdiğimiz her bir damla su yarınlarımıza kaynak olacaktır. Suya verdiğimiz değer örnek alınmalı” diye konuştu.

