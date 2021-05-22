Sakarya’da karbonmonoksit zehirlenmesi 2’si çocuk toplam 3 kişi hastaneye kaldırıldı

– Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sobadan sızan karbonmoksit gazından 2’si çocuk olmak üzere toplam 4 kişi zehirlendi. 2’si çocuk 3 kişi hastaneye kaldırılırken, 1 kişinin tedavisi ise olay yerinde yapıldı.
Olay, Adapazarı ilçesi Karaköy Mahallesi Setaltı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde yakılan sobadan sızan karbonmonoksit gazı sonrasında 2’si çocuk olmak üzere toplam 4 kişi zehirlendi. Durumun haber verilesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce 1 kişinin olay yerinde tedavisi tamamlanırken, ilk müdahaleleri yapılan Adem P. (65) Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, isimleri henüz öğrenilemeyen 2 çocuk ise, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binasına kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hastaneye kaldırılan kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.