Sakarya'da 4 kişi sobadan sızan gazdan etkilendi

Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde 2´si çocuk 4 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.
Karaköy Mahallesi Setaltı Caddesi´ndeki bir evde bugün öğle saatlerinde 2´si çocuk 4 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Ailenin ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. 1 kişiye ambulansta müdahale edilirken, Adem Pekgöz (65) ile torunları Atakan Ocak (13) ve Kardelen Ocak (6) Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Dede ve torunlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ
2021-05-22 16:43:36
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