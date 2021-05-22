Sakarya'da 4 kişi sobadan sızan gazdan etkilendi

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Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde 2´si çocuk 4 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

Karaköy Mahallesi Setaltı Caddesi´ndeki bir evde bugün öğle saatlerinde 2´si çocuk 4 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Ailenin ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. 1 kişiye ambulansta müdahale edilirken, Adem Pekgöz (65) ile torunları Atakan Ocak (13) ve Kardelen Ocak (6) Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Dede ve torunlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ

2021-05-22 16:43:36



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