SAÜ Yabancı Diller Eğitimi Bölümü geleneksel 7. Öğrenci konferansı gerçekleşti

Her yıl düzenlenen Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğrenci Konferansı Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüştü Yeşil ve SAÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle online olarak düzenlenen konferansa Türkiye’nin farklı üniversitelerinden pek çok öğretim üyeleri de katıldı.

Öğrenciler tarafından organize edilen konferansın açılış konuşmasında Türkiye çapında kazanmış olduğu başarıya değinen Prof. Dr. Firdevs Karahan, emeği geçen ve destekleriyle öğrencilerin yanında olan Rektörlüğe ve SAÜ Eğitim Fakültesi Dekanlığına ve üniversitenin tüm birimlere teşekkürlerini iletti. Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Rüştü Yeşil konuşmasında, konferansın organizasyonunda görev alan üçüncü sınıftaki öğretmen adaylarını kutlarken konferansın devamlılığı için tüm bölüm çalışanlarını ve öğrencilerini kararlılıkları nedeniyle tebrik etti.

Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan da öğrencilerin profesyonel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan bu tip organizasyonların her zaman destekçisi olduklarını belirtirken önümüzdeki yıllarda da aynı başarıyı beklediklerini ifade etti. Açılış konuşmacısı olarak konferansa destek veren ABD’den Dr. Robert A. Eckhart, Marmara Üniversitesinden Dr. Gökçe Kurt ve İstanbul Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Tuncer Can öğretmen adayları ile bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Açılışın ardından düzenlenen oturumlarda ise öğrenciler lisans düzeyinde yapmış oldukları bilimsel çalışmalarını sunma fırsatı buldu.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programında bulunan Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersi kapsamında öğrencilerin yapmış oldukları çalışmaları daha anlamlı hale getirmek ve öğrencilerin motivasyonlarını artırmak amacıyla bölüm başkanı Prof. Dr. Karahan’ın öncülüğünde başlatılan öğrenci konferansı, Türkiye’nin farklı illerinden ve üniversitelerinden gelen öğrencilerin hem bilgi birikimlerini paylaşmaları hem de güçlü iletişim ağları kurmalarını hedefliyor. Konferans öncesinde ve sonrasında edindikleri deneyimlerle araştırmacı öğretmen becerisi kazanmaları hedeflenen öğretmen adayları, uzun vadede sınıf içi etkili uygulamalarla da bu becerilerini kullanmaya teşvik ediliyor. Bu sene de İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Düzce, Eskişehir, Ankara, Bolu, Aydın, Nevşehir ve Erzincan gibi farklı illerden katılan öğretmen adayları dinleyici olarak da konferansa büyük ilgi gösterildi. Yaklaşık 200 katılımcıya ev sahipliği yapan konferans ekibi, seneye 8’incisi yüz yüze gerçekleştirilmesi umulan konferansın hazırlıklarına şimdiden başlayacaklarını belirtti.

