Serdivan Fikir Sanat Kütüphanesi kitapseverleri ağırlıyor

Kısıtlamaların sona ermesi ile birlikte Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi Kütüphanesi hafta içi 09.0020.00 saatleri arasında müdavimlerini ağırlamaya başladı.

Sınav takvimine göre hazırlanan program kapsamında üyelerine kapılarını açan Akademi Kütüphanesi, 1 Haziran’a kadar sürecek çalışma programının detaylarını internet sayfasında yayınladı. Üyelerin istifade edebildiği kütüphanede misafirler randevu sistemi ile kütüphanenin tüm imkanlarından yararlanabiliyor. Pandemi sebebiyle çalışma şartlarının düzenlendiği kütüphaneye fikirvesanat.org adresinden üye olunabileceği ve yine aynı adresten randevu oluşturulabileceği belirtildi.

Misafirlerine 09:0013:00, 13:3016:30 ve 17:0020:00 saatleri arasında hizmet veren kütüphane periyodik olarak dezenfekte ediliyor. Pandemi öncesi 24 saat hizmet veren Serdivan Fikir Sanat Akademisi Kütüphanesi’nde, 1 Haziran’a kadar belirlenen çalışma programının, kademeli normalleşme süreci ile birlikte yeniden düzenleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

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