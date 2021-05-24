Sakaryaspor-Kırşehir Belediyespor maçında 2. yarı gecikmeli başladı Tribünler boşaltıldı, 2’nci yarı yarım saat gecikmeli başladı

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup PlayOff yarı final rövanş maçında Sakaryaspor, Kırşehir Belediyespor karşılaşmasının ilk yarısı 20 tamamlandı. Maçın 2. yarısı ise stadyum içerisinde belirlenen kişi sayısından fazla kişi olması sebebi ile yarım saat gecikmeli başlatıldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup PlayOff yarı final rövanş karşılaşmasında Sakaryaspor, Kırşehir Belediyespor

şe sahasında karşıladı. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 20.00’de başladı. İlk yarı Sakarya’nın 20’lık galibiyeti ile sonuçlandı. Müsabakanın ikinci yarısı tribünlere giren taraftarlar nedeniyle başlatılmadı. TFF gözlemcisi, talimatları anons ile hatırlatarak seyircilerin dışarıya çıkmaması durumunda maçın başlamayacağını aktardı. Stadyum içerisinde belirlenen kişi sayısından fazla kişi olması sebebi ile başlatılmayan karşılaşmanın ikinci yarısı, tribünlerin boşaltılması ile birlikte yaklaşık yarım saat gecikmeli başlatıldı.

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