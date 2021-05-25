Üç günde meydana gelen 19 kazada 8 kişi yaralandı

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Sakarya’da 3 günde meydana gelen toplam 19 trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Sakarya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 181920 Mayıs tarihlerinde meydana gelen ve sonucu alınan olayları açıkladı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sakarya’da emniyet sorumluluk bölgesinde meydana gelen toplam 19 trafik kazasında, 8 kişi yaralandı.

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