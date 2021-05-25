Kamyona çarpan tankerin sürücüsü yaralandı

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Ramiz Kaan OKTAR/GEYVE (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Geyve ilçesinde kamyona çarpan sıvı azot yüklü tankerin sürücüsü Ahmet Gökgöz yaralandı. Araçta sıkışan Gökgöz itfaiye ekibince kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde, D-650 yolu Geyve Karaçam mevkiinde meydana geldi. Ahmet Gökgöz yönetimindeki 34 BU 2904 plakalı sıvı azot yüklü tanker, önündeki 54 AK 465 plakalı kamyona çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan tanker sürücüsü Ahmet Gökgöz itfaiye ekibince kurtarıldı. Sağlık ekibince Geyve Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Ahmet Gökgöz tedaviye alındı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Geyve Ramiz Kaan OKTAR

2021-05-25 14:27:53



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