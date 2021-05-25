Devrilen traktörün altında kalarak öldü

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Güven HASBAŞ/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Serdivan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Bekir Aydın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay saat 19.00 sıralarında, Serdivan Aşağıdereköy Mahallesi´nde meydana geldi. Bekir Aydın kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerince aracın altından çıkarılan Bekir Aydın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Bekir Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Serdivan Güven HASBAŞ

2021-05-25 22:04:27



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