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Kazada 1 kişinin ölümüne sebep oldu, adli tıp raporu gelmediği için 2 yıldır serbest Babasını kaybettiği günden beri gözü yaşlı şekilde adalet isteyen kızı Damla Üstün Tazegül: “Adli Tıp Raporu geldiğinde bütün gerçekler gün yüzüne çıkacak” “Her mahkeme kapısına gittiğimizde babamı yeniden kaybetmişiz hissine kapılıyoruz” “Babamın üzerine toprak atıldı, artık o geri gelmeyecek benim mücadelem diğer insanlar için sessiz kalmamak” Kazaya sebep olan sürücüye “şizofreni” tanısı konuldu, iddiaya göre tedavi olmadan ailesiyle birlikte yaşamaya devam etti

İHA

Kazada 1 kişinin ölümüne sebep oldu, adli tıp raporu gelmediği için 2 yıldır serbest Babasını kaybettiği günden beri gözü yaşlı şekilde adalet isteyen kızı Damla Üstün Tazegül: “Adli Tıp Raporu geldiğinde bütün gerçekler gün yüzüne çıkacak” “Her mahkeme kapısına gittiğimizde babamı yeniden kaybetmişiz hissine kapılıyoruz” “Babamın üzerine toprak atıldı, artık o geri gelmeyecek benim mücadelem diğer insanlar için sessiz kalmamak” Kazaya sebep olan sürücüye “şizofreni” tanısı konuldu, iddiaya göre tedavi olmadan ailesiyle birlikte yaşamaya devam etti

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 2 yıl önce sürücü S.Ç.’nin aracının çarpması neticesinde hayatını kaybeden Medeni Tazegül’ün kızı Damla Tazegül Üstün, "şizofreni" tanısı konulunca serbest bırakılan sürücünün, 3’üncü duruşmada da Adli Tıp Raporu çıkmaması sebebi ile serbestliğinin devam ettiğini belirterek, mahkeme sürecinin biran önce sonlanması ve suçlu kişinin ceza çekmesini gözü yaşlı şekilde istedi.
Damla Tazegül Üstün, 3 Aralık 2019 günü Serdivan ilçesinde babası 58 yaşındaki Medeni Tazegül’ü feci bir kazada kaybettiğini öğrendi. Faciaya sebep olan sürücü S.Ç., kaldırıldığı hastanede "şizofreni" tanısı konulunca serbest bırakıldı. Yaklaşık 2 yıldır, babası için adalet arayan Üstün’ün gözyaşı bir gün olsun dinmedi. Sakarya’daki mahkeme, aracı kullanan üniversite öğrencisi genç kızı Adli Tıp Raporu çıkana kadar tutuksuz yargılanmasına hükmetti. Babasını kaybettiği günden beri sürücünün tutuklanması için “adalet” çağrısı yapan Damla Tazegül Üstün, 3’üncü duruşmada da kararın çıkmadığını ve Adli Tıp Raporu ile birlikte tüm gerçeklerin gün yüzüne çıkacağını ifade etti.

Adli Tıp Raporu gelmedi, mahkeme ertelendi
Yaşadığı mahkeme süreci hakkında bilgi veren Üstün, “Birinci mahkemede zaten karşı taraftan kimse gelmedi, sadece avukat savunma yaptı. Bizi dinlediler, bizimle beraber yaralanan diğer kadını dinlediler. Sorasında biz onların mahkemeye gelmelerini istedik. İkinci mahkemede de zorunlu olarak getirme kararı çıktı. Onun öncesinde de Eskişehir’de alınan raporu biz kabul etmedik, Adli Tıp’a gitmesini istedik. Adli Tıp’a gideceği günün birkaç gün öncesinde de Adli Tıp’a gitmemesi için özel bir hastaneye yatırdılar. İkinci mahkemeye annesiyle birlikte geldiler. Çok dik bir şekilde, hiç birini öldürdük, yaraladık bu bizim boynumuzun borcu tarzında bir yaklaşım görmedim. Tam tersi bizim gözümüzün içine baktılar, dik bir şekilde yani hala neden mücadele ediyorsunuz dercesine. Şimdi de üçüncü mahkememiz oldu. Bu mahkemede de hala Adli Tıp Raporu’nu bekliyoruz. Mahkeme de bu yüzden 11’inci aya ertelendi” dedi.

Sürücü bir gün dahi ceza almadı, gerçekler gün yüzüne çıkacak
Adli Tıp Raporu ile birlikte gerçeklerin gün yüzüne çıkacağını ve sürücünün de cezasını çekeceğini söyleyen Damla Tazegül Üstün, “Benim babam 1 buçuk yıl önce öldü. 1 buçuk yıldır bir gün dahi olsun ceza almadı. Eskişehir’e gitti, oradan çıktı ailesinin yanına gitti. Bizim pes etmeyip Adli Tıp Raporu istememizin karşılığında ailesinin yanından ayrıldı. Onun haricinde 1 adam öldürdü, 1 kadın yaraladı. Bunun herhangi bir bedeli varsa da bu bedelleri ödemedi. İnşallah Kasım ayına ertelenen mahkemede Adli Tıp Raporu geldiğinde bütün gerçekler gün yüzüne çıkacak ve S.Ç. katil olduğunu, kendisi de artık kabul edip cezasını çekecek” diye konuştu.

Ben yandım babamı kaybettim, diğer insanlar için sessiz kalmıyorum
Kazaya karışan sürücünün, mimarlık okuduğunu ve ofis açtığında diğer insanlara da zararı olabileceğini aktaran Tazegül Üstün, “Bu kız mimarlık okuyor ve kendine de ofis satın almış, şimdi mezun olacak. Gidecek ofisini açacak, ofisinde çalışmaya başlayacak. Belki de gerçekten hastaysa da ofisine gelen müşterilerine zarar verecek. Ben bu yüzden susmuyorum. Evet, ben yandım babamı kaybettim. Benim babamın üstüne toprak atıldı, artık o geri gelmeyecek. Benim mücadelem diğer insanlar için sessiz kalmamak. Eğer ortada suç varsa bu suçun bedeli ödenmesi gerekiyor. Sakarya’nın insanlarına da bunu söylemeye ve sesimi duyurmaya çalışıyorum. Bu kız hastaysa bile tedavi olmak zorunda. Annesi ve babasının yanında oturup da hiçbir şey elde edemez. Gidip ofis açtığında birine zarar vermeyeceğini bilemeyiz ya da tekrar trafiğe çıktığında aynı şekilde birini ezeceğini de bilemeyiz” şeklinde konuştu.

Artık mahkeme kapısına gitme gücünü kendimde bulamıyorum
Mahkemenin 2021 yılı Kasım ayına ertelendiğini ve artık suçlunun cezasını çekmesini istediklerini sözlerine ekleyen Damla Tazegül Üstün, “Bizim Türk adaletinden tek istediğim şey şu. Biz her mahkeme kapısına gittiğimizde babamızı yeniden kaybetmişiz hissine kapılıyoruz. Çünkü bu sefer tam oldu, babamın yanına gittiğimde ‘baba biz pes etmedik. Kanın yerde kalmadı’ diyeceğimi düşünürken tekrar erteleniyor. Şimdi de 6 ay daha ertelendi. Ben artık o mahkeme kapısına gitme gücünü kendimde bulamıyorum. Pes etmeyeceğim, gideceğim ama artık kendimde o gücü de bulamıyorum. Benim Türk adaletinden tek isteğim artık suçlular suçunu kabullensin, cezasını çeksin. Biz de evimizde artık bir oh diyelim” ifadelerini kullandı.

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