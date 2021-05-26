Sakaryaspor, Atatürk Stadyumu’ndaki son idmanına çıktı Bazı taraftarlar takımı sahada yalnız bırakmadı

Sakaryaspor, final karşılaşması öncesinde Sakarya’daki son idmanını Yeni Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirdi. Takımı idmanında bazı taraftarlar da yalnız bırakmadı.
Playoff mücadeleleriyle birlikte 9 maçtır yenilmeyen ve yarı final karşılaşmasında 51’lik galibiyetle TFF 2. Lig Playoff Finali'ne adını yazdıran Sakaryaspor, 28 Mayıs Cuma günü saat 20.00’da İstanbul’da, Kocaelispor ile oynayacağı final maçı öncesinde Sakarya’daki son idmanına çıktı. Sakaryaspor’un 1. Lig’e yükselme hedefiyle çıkacağı karşılaşma öncesinde ısınma çalışması ve taktik antrenmanlarını gerçekleştirdi. Bazı taraftarların da yalnız bırakmadığı antrenmandan sonra takım sahadan ayrıldı. Sakaryaspor’un yarın sabah saat 10.30’da Rüstemler Tesisleri'nden İstanbul’a hareket etmesi bekleniyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.