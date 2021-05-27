Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Işıksu: “Başarı işini sevmekle gelir”

İHA

Başkan Işıksu: “Başarı işini sevmekle gelir”

Sakarya’da bulunan özel bir okulda 3’üncü sınıf öğrencilerinin çevrimiçi dersine misafir olan Başkan Mutlu Işıksu, belediye çalışmalarını anlattı, öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, özel okulda öğrenim gören 3’üncü sınıf öğrencilerinin dersine misafir oldu. Öğrenciler Başkan Mutlu Işıksu’ya birbirinden güzel sorular sorarak, belediyelerin çalışmalarına dair bilgiler edindi. Soruları detaylı şekilde cevaplayan Başkan Işıksu, “Başarı, işini sevmekle gelir. Siz nasıl ki problemlerinizi çözmek ve derslerinizde başarılı olmak için çok çalışıyorsunuz, bizler de vatandaşlarımızı memnun etmek, güzel hizmetler yapabilmek için çok çalışıyoruz. İşimizi çok seviyoruz ve işini severek yapanların başarılı olacağına inanıyoruz” dedi.
Adapazarı Belediyesi’nin çocuklara yönelik çalışmalarından bahseden Başkan Işıksu, “Çocuk Hakları Projemiz kapsamında, her kesimin beğenisini kazanan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şuan Şeker ve Karaman Mahallelerimizde iki adet Çocuk Hakları Sokağımız bulunuyor. Bu sokaklar sizlerin eğlenerek öğreneceğiniz alanlar. Hızırtepe Mahallemize Çocuk Hakları Bahçesi ve 15 Temmuz Camili Mahallemize Çocuk Hakları Adası kazandıracağız inşallah. Her mahallemizde çocuk parkımız var ve bu parkların, spor alanlarının sayısını artırmaya devam ediyoruz. 2021 yılı sonuna kadar, 34 çocuk parkı, 25 spor parkı ve 13 spor sahasını daha Adapazarı’mıza kazandıracağız. Salgın nedeniyle ara verdiğimiz çocuk etkinliklerimize de inşallah salgın sonrasında devam edeceğiz. Tiyatro ve sinema gösterimlerinde yeniden buluşacağız” diye konuştu.
Derse katılım sağlayan 100 öğrenci, Başkan Işıksu’ya derslerine katılım sağladığı için teşekkür etti. Başkan Işıksu da sormuş oldukları nitelikli ve güzel sorular için öğrencilere ve programı düzenleyen öğretmenlere teşekkür ederek derslerinde başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Duraklar Büyükşehir ile yenileniyor
YEREL HABERLER Duraklar Büyükşehir ile yenileniyor
Sakaryaspor finale kurban kesilerek uğurlandı Sakaryaspor Başkanı Cevat Ekşi: “Ben kupayı aldık gözüyle bakıyorum” Teknik Direktör Serdar Bozkurt: “Rakibin Kocaeli olmasının çok bir önemi yok” Takım kaptanı Oğuz Çalışkan: “Elimizden gelen her şeyi yapacağız”
YEREL HABERLER Sakaryaspor finale kurban kesilerek ...
Sakaryalı arıcıların ustalıkları belgelendi
YEREL HABERLER Sakaryalı arıcıların ustalıkları belgelendi
Sakaryaspor, Atatürk Stadyumu’ndaki son idmanına çıktı Bazı taraftarlar takımı sahada yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Sakaryaspor, Atatürk Stadyumu’ndaki son idmanına ...
Karasu Kurumeşe mahallesine yeni içmesuyu şebekesi
YEREL HABERLER Karasu Kurumeşe mahallesine yeni içmesuyu şebekesi
Husumetli akrabalar arasında balta ve bıçaklı kavga: 4 yaralı
YEREL HABERLER Husumetli akrabalar arasında balta ve bıçaklı kavga: ...
Serdivan’da parklar yaza hazır
YEREL HABERLER Serdivan’da parklar yaza hazır
Pandemi halkla ilişkilerin önemini arttırdı
YEREL HABERLER Pandemi halkla ilişkilerin önemini arttırdı
Kazada 1 kişinin ölümüne sebep oldu, adli tıp raporu gelmediği için 2 yıldır serbest Babasını kaybettiği günden beri gözü yaşlı şekilde adalet isteyen kızı Damla Üstün Tazegül: “Adli Tıp Raporu geldiğinde bütün gerçekler gün yüzüne çıkacak” “Her mahkeme kapısına gittiğimizde babamı yeniden kaybetmişiz hissine kapılıyoruz” “Babamın üzerine toprak atıldı, artık o geri gelmeyecek benim mücadelem diğer insanlar için sessiz kalmamak” Kazaya sebep olan sürücüye “şizofreni” tanısı konuldu, iddiaya göre tedavi olmadan ailesiyle birlikte yaşamaya devam etti
YEREL HABERLER Kazada 1 kişinin ölümüne sebep oldu, adli tıp raporu ...
Seyir halindeki araç alevlere teslim oldu Alev alev yanan araçtan son anda çıktı, müdahalesi yangını söndürmeye yetmedi
YEREL HABERLER Seyir halindeki araç alevlere teslim oldu Alev alev ...
Sakaryaspor 1. Lig özlemine ezeli karşılaşmada son vermek istiyor Son 11 yılda 7. Play-off karşılaşması, hedef: şampiyonluk Sakaryaspor, 2. Lig'e yükseldiği sahada 1. Lig'e çıkmak için ter dökecek Cadde ve sokaklar Sakaryaspor bayrakları ile donatıldı Sakaryaspor Başkan Vekili İbrahim Şahin: “Biz daha iyiyiz diye düşünüyorum” Sakaryaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt: “Kupayı getirmek için kararlıyız”
YEREL HABERLER Sakaryaspor 1. Lig özlemine ezeli karşılaşmada son ...
Devrilen traktörün altında kalarak öldü
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalarak öldü
Traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti
Sakarya’da yakalanan BAE ajanının iddianamesi kabul edildi 159 sayfalık iddianame hazırlandı, 15 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi 17 Haziran’da hakim karşısına çıkacak
YEREL HABERLER Sakarya’da yakalanan BAE ajanının iddianamesi kabul ...
Sakarya mobilyacılar çarşısında korkutan yangın Atıkların bulunduğu alan alev alev işte böyle yandı
YEREL HABERLER Sakarya mobilyacılar çarşısında korkutan ...
Kamyona çarpan tankerin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kamyona çarpan tankerin sürücüsü yaralandı
Başkan Kılıç, gençlerin hediyelerini takdim etti
YEREL HABERLER Başkan Kılıç, gençlerin hediyelerini takdim etti
Üç günde meydana gelen 19 kazada 8 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Üç günde meydana gelen 19 kazada 8 kişi yaralandı
“Çağdaş Batı Literatüründe Kur’an Metnine Yaklaşımlar” konulu seminer düzenlendi
YEREL HABERLER “Çağdaş Batı Literatüründe Kur’an Metnine ...
3 katlı binada yangın paniği...İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu Üç katlı bina yangınında kundaklama şüphesi: 1 kişi dumandan etkilendi Olay yerinde boş benzin bidonu bulundu
YEREL HABERLER 3 katlı binada yangın paniği...İtfaiye ekipleri ...