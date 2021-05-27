Sakarya’da bulunan özel bir okulda 3’üncü sınıf öğrencilerinin çevrimiçi dersine misafir olan Başkan Mutlu Işıksu, belediye çalışmalarını anlattı, öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, özel okulda öğrenim gören 3’üncü sınıf öğrencilerinin dersine misafir oldu. Öğrenciler Başkan Mutlu Işıksu’ya birbirinden güzel sorular sorarak, belediyelerin çalışmalarına dair bilgiler edindi. Soruları detaylı şekilde cevaplayan Başkan Işıksu, “Başarı, işini sevmekle gelir. Siz nasıl ki problemlerinizi çözmek ve derslerinizde başarılı olmak için çok çalışıyorsunuz, bizler de vatandaşlarımızı memnun etmek, güzel hizmetler yapabilmek için çok çalışıyoruz. İşimizi çok seviyoruz ve işini severek yapanların başarılı olacağına inanıyoruz” dedi.

Adapazarı Belediyesi’nin çocuklara yönelik çalışmalarından bahseden Başkan Işıksu, “Çocuk Hakları Projemiz kapsamında, her kesimin beğenisini kazanan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şuan Şeker ve Karaman Mahallelerimizde iki adet Çocuk Hakları Sokağımız bulunuyor. Bu sokaklar sizlerin eğlenerek öğreneceğiniz alanlar. Hızırtepe Mahallemize Çocuk Hakları Bahçesi ve 15 Temmuz Camili Mahallemize Çocuk Hakları Adası kazandıracağız inşallah. Her mahallemizde çocuk parkımız var ve bu parkların, spor alanlarının sayısını artırmaya devam ediyoruz. 2021 yılı sonuna kadar, 34 çocuk parkı, 25 spor parkı ve 13 spor sahasını daha Adapazarı’mıza kazandıracağız. Salgın nedeniyle ara verdiğimiz çocuk etkinliklerimize de inşallah salgın sonrasında devam edeceğiz. Tiyatro ve sinema gösterimlerinde yeniden buluşacağız” diye konuştu.

Derse katılım sağlayan 100 öğrenci, Başkan Işıksu’ya derslerine katılım sağladığı için teşekkür etti. Başkan Işıksu da sormuş oldukları nitelikli ve güzel sorular için öğrencilere ve programı düzenleyen öğretmenlere teşekkür ederek derslerinde başarılar diledi.

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