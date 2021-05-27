Karasu'da kurtarma teknesi karaya oturdu

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Güven HASBAŞ/KARASU (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Karasu ilçesinde `Delta Efe´ isimli kurtarma teknesi, batık bir tekne çıkarmaya çalışılırken karaya oturdu.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Küçükboğaz mevkiinde meydana geldi. Bir firmaya ait olan `Delta Efe´ isimli 300 tonluk kurtarma teknesi, batan bir tekne çıkarılmak istenirken karaya oturdu. Teknenin personeli kıyıya çıkarken, kuma oturan kurtarma teknesinin yarın sabah bulunduğu yerden çekilmesi için çalışma yapılacağı öğrenildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Güven HASBAŞ

2021-05-27 18:05:54



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