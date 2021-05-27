Karasu Devlet Hastanesi’ne tomografi cihazı kazandırıldı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sağlıkçılar ile birlikte Karasu halkının da yıllardır beklediği tomografi cihazı Karasu Devlet Hastanesi’ne kazandırıldı. Tomografi ünitesi, ilçede hastalara hizmet vermeye başladı.

Karasu Devlet Hastanesi için planlanan tomografi ünitesinin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan ihale sürecinin ardından hastanede tomografi cihazının kurulumu tamamlandı. Başhekim Op. Dr. Celalettin Akyol, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Nezir Mavi, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Müge Yıldız ve Radyoloji biriminde görevli personel; tomografi ünitesinin ilk hasta kabulünde hazır bulundu.

Bölge halkının yıllardır beklediği ve tıbbi görüntülemede tomografi gereksinimlerinin karşılanması yönünde önemli bir hizmetin hastaneye kazandırılması nedeniyle Celalettin Akyol, ilçe ve bölge halkına hayırlı olsun temennisinde bulundu. Başhekim Akyol, “Halkımıza daha kaliteli sağlık hizmeti vermek için çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda desteklerini her zaman hissettiğimiz başta İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Aziz Öğütlü olmak üzere, emeği geçen tüm yöneticilerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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