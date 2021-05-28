Öğrenciler turnuvada kazanmak için ter döktüler Akıl ve zeka oyunları turnuvası Erenler ilçe elemeleri gerçekleşti

Sakarya’nın Erenler ilçesinde akıl ve zeka oyunları turnuvası ilçe elemeleri tamamlandı. Bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen turnuvada ilkokul ve ortaokul öğrencileri kazanmak için birbirleriyle kıyasıya mücadele etti.

Erenler İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ilçe elemeleri turnuvasında mangala, elemeler kulami, reversi, pentago, Qbitz ve equilibrio olmak üzere altı farklı oyun kategorisinde gerçekleştirildi. Toplam 47 öğrencinin salgın tedbirleri çerçevesinde yarıştığı turnuvada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Daha önce okul bünyelerinde yapılan yarışmalarda birinci gelen öğrencilerin karşı karşıya geldiği ve sadece öğrencilerin değil, velilerinin de büyük heyecan yaşadığı turnuvada, dereceye giren öğrenciler il genelinde yapılacak turnuvada Erenler ilçesini temsil edecek.

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