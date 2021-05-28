Cinsel istismar suçundan yargılanan sözde tarikat liderinin yargılanmasına devam edildi Davanın ileri bir tarihe ertelenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi Davada dinlenen tanıklar, Eyüp Fatih Şağban’a kumpas kurulduğunu iddia ettiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cinsel istismar suçundan yargılanan sözde tarikat liderinin yargılanmasına devam edildi Davanın ileri bir tarihe ertelenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi Davada dinlenen tanıklar, Eyüp Fatih Şağban’a kumpas kurulduğunu iddia ettiler

İHA

Cinsel istismar suçundan yargılanan sözde tarikat liderinin yargılanmasına devam edildi Davanın ileri bir tarihe ertelenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi Davada dinlenen tanıklar, Eyüp Fatih Şağban’a kumpas kurulduğunu iddia ettiler

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde dergahında 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklanan Uşşaki Tarikatı'nın sözde lideri Fatih Nurullah takma adlı Eyüp Fatih Şağban’ın davasının 3’üncü celsesi Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme heyeti şahsın tutukluluk halinin devamına ve davanın kararının açıklanması için duruşmayı 23 Haziran tarihine erteledi.

12 yaşındaki kız çocuğuna istismar ettiği gerekçesiyle tutuklanan Eyüp Fatih Şağban’ın davasının 3’üncü celsesi sabah saatlerinde Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı. Eyüp Fatih Şağban hakkında hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 'Zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı' suçundan 15 yıldan 40 yıl 1 ay 15 güne kadar, 'Çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen davanın 3’üncü duruşması görüldü. Davaya, Fatih Şağban tutuklu bulunduğu cezaevinden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yönetimiyle katıldı. Şağban hakkındaki iddiaları yalanlayarak, beraatını istedi. 2’nci celsede, çocuğun çelişkili beyanlarda bulunduğunu belirten sanık avukatı, konuya ilişkin 14 tanık olduğunu ve tanıkların dinlenmesi beyanında bulunmuştu. Bu davada 14 tanık mahkeme heyetince dinlenirken, sanık Eyüp Fatih Şağban’ın tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma 23 Haziran tarihine erteledi.

Salonda dinlenilen tarikat üyesi tanık H.Ç., “İstanbul’da yaşıyorum. Eşimle birlikte İstanbul’daki vakfa da sürekli gideriz. 2020 yılının Haziran ile Temmuz ayları arasında Akyazı’daki dergaha yurtdışından gelen misafirleri ağırlamaya yardım etmek için gittik eşimle birlikte. Ben eşimle birlikte 2’nci katta kalıyordum. Biz oradayken Y. isimli kız çocuğu ailesiyle birlikte kalıyordu ve ben Y.’nin 3’üncü kata servis yaptığına da hiç şahit olmadım. Ben de eşimle bir soru sormak için sadece 1 kere çıktım o kata” dedi.

Dergahtayken çok neşeli ve mutluydu
Sanık Şağban’ın hocası olduğunu söyleyen tanık H.Y., “Sanık, bizim hocamızdır. Ben Y.’nin hiç 3’üncü kata çıktığını hiç görmedim. Y., biz dergahtayken çok neşeli ve mutluydu. Hiç taciz edilmiş gibi bir hali yoktu. Ayrıca dergahtan ayrılınca da ‘ben sultandan ayrıldım’ şeklinde sosyal medyada paylaşım yaptı” diye konuştu.

Hocamıza kumpas kurdular
21 yıldır dergaha hizmet ettiğini belirten K.Ç. ise, “Y.’nin annesi bana telefonda eşinin kızını taciz ettiğini ve uyuşturucu madde kullandığını söyledi. Ayrıca eşinin Allah tarafından yasaklanan anal yoldan birlikte olmak istediğini de bana söyleyince ben de eşinden ayrılmasını ve eşi hakkında şikayette bulunacağımı söyledim. Biz yıllarca o aileye yardımda bulunduk. Onlar ise hocamıza kumpas kurdular. Bana pirlerin ve evliyaların hocamızı dergahın başında istemediğini ve onların bu yüzden böyle bir şey iddia ettiğini söylediler. Şikayet edeceğim için de bilmediğim bir numara tarafından ‘sakın bizle uğraşma’ şeklinde tehdit mesajları aldım” şeklinde konuştu.

23 Haziran’da adaletin yerine ulaşacağına inancımız tam
Mahkeme sonrasında açıklama yapan UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Türkiye İhbar Sorumlusu Avukat Mine Rana Kahramanoğlu, “Bugün UCİM olarak 10 ila 12 yaş aralığında kaldıkları dergahta istismara uğrayan çocuğumuzun yanındaydık. Dosyada sanık tarafından sunulan tüm tanıklar dinlenildi ve tanıklar istismarın olmadığına dair beyanda bulundu ancak hepimizin bildiği gibi bir istismarın birilerinin gözünün önünde olması mümkün değildir. Bizden istismarın olduğuna dair tanık sunmamızı isteyerek sanığın tutuklu yargılanmaması talebinde bulundular. Bir çocuğun istismara uğradığını bir tanıkla ispat etmek kadar hayatın olağan akışına ters ve bu kadar dehşet bir talebe inanamadık ve bu talebin kabul edilemeyeceğine dair beyanımızı sunduk. Sonuç itibariyle tanıkların hepsi dinlendi, eksik olan hususlarla ilgili ara karar oluşturularak sanığın tutukluluğuna ve davanın 23 Haziran’a ertelenmesine karar verildi. 23 Haziran’da adaletin yerine ulaşacağına inancımız tamdır, çocuğumuzun yanındayız” ifadelerini kullandı.

CD ve dökümleri mahkemeye sunduk
Uşşaki Tarikatı Lideri sanık Eyüp Fatih Şağban’ın avukatı Bülent Demir ise, “Bugün duruşmamızın 3’üncü celsesini yapmış bulunmaktayız. Müvekkilime karşı yapılan itibar suikastının kriminal deliller ile ortaya konduğu bir celse oldu. Mağdur olduğu iddia edilen kişinin, aile yakınları tarafından müvekkilimin tehdit edilmesi ve şantaj ile para istendiğine dair CD ve dökümleri sayın mahkemeye sunduk, sayın mahkemede bu delilleri duruşma esnasında değerlendirdi. Sayın mahkemenin 23 Haziran’a ertelediği bu davada, 23 Haziran’da umarım müvekkilimin hürriyetinin kısıtlanmasının sona ereceği ve beraat ile sonuçlanacak bir karar olacaktır” dedi.

Öte yandan, birçok farklı şehirden Sakarya Adliyesi önüne gelen tarikat üyesi, duruşmayı yakından takip ederken polis ekipleri ise adliye önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya’da iki orman görevlisi darp edildi Görevlileri darbeden 10 şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunuldu Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat: “Orman kaçakçılarına asla müsaade etmeyeceğiz”
YEREL HABERLER Sakarya’da iki orman görevlisi darp ...
Sakarya’da acı kaza: 1 ölü, 1 yaralı Sakarya maçına gitmekten vazgeçti, yolda kaza geçirdi
YEREL HABERLER Sakarya’da acı kaza: 1 ölü, 1 yaralı Sakarya maçına ...
Akyazı’da altyapı güçlendirme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Akyazı’da altyapı güçlendirme çalışmaları sürüyor
SAÜ’den aşı farkındalığı yarışması birinciliği
YEREL HABERLER SAÜ’den aşı farkındalığı yarışması birinciliği
Tanıklar, cinsel istismarla suçlanan sözde şeyhlerini savundu
YEREL HABERLER Tanıklar, cinsel istismarla suçlanan sözde şeyhlerini ...
Öğrenciler turnuvada kazanmak için ter döktüler Akıl ve zeka oyunları turnuvası Erenler ilçe elemeleri gerçekleşti
YEREL HABERLER Öğrenciler turnuvada kazanmak için ter döktüler Akıl ...
Hafif ticari araç sitenin bahçesine düştü: 5 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç sitenin bahçesine düştü: 5 yaralı
Kanser tedavisi için gittiği hastane yolunda kaza yaptı: 3’ü çocuk, 5 yaralı Hafif ticari araç kontrolden çıkarak sitenin bahçesine uçtu Sakarya’da korkutan kaza, olayı gören bölgeye koştu Sesi duyarak olay yerine koşan Enes Şimşek: “Verilmiş sadakaları varmış, büyük kaza”
YEREL HABERLER Kanser tedavisi için gittiği hastane yolunda kaza ...
Anız yangını yerleşim alanına ulaşmadan söndürüldü
YEREL HABERLER Anız yangını yerleşim alanına ulaşmadan söndürüldü
DEAŞ'ın sözde bakan yardımcısı infaz görüntülerini kabul etmedi
YEREL HABERLER DEAŞ'ın sözde bakan yardımcısı infaz görüntülerini ...
Suriyelilere yardım için bölgeye gittiğini savundu, katliam görüntülerine montaj dedi DEAŞ’ın sözde ‘eğitim bakan yardımcısı’nın yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Suriyelilere yardım için bölgeye gittiğini savundu, ...
Belediyeden darbeci başkanların fotoğrafları kaldırıldı Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu, sosyal medya hesabından paylaştı: “Darbelerde Belediye Başkanı olarak atanan cuntacıların fotoğraflarını kaldırdık”
YEREL HABERLER Belediyeden darbeci başkanların fotoğrafları ...
Karadeniz kıyısına 300 tonluk vinçli duba oturdu
YEREL HABERLER Karadeniz kıyısına 300 tonluk vinçli duba oturdu
Karasu Devlet Hastanesi’ne tomografi cihazı kazandırıldı
YEREL HABERLER Karasu Devlet Hastanesi’ne tomografi cihazı ...
Karasu'da kurtarma teknesi karaya oturdu
YEREL HABERLER Karasu'da kurtarma teknesi karaya oturdu
Devrilen aracı elleriyle kaldırarak yaralıları böyle kurtardılar Çarpışma ve vatandaşların aracı kaldırılış anları kamerada Sokak birleşiminde 2 hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Devrilen aracı elleriyle kaldırarak yaralıları böyle ...
Rektör Sarıbıyık: “Turizm sektörü hızlı bir şekilde toparlanacaktır”
YEREL HABERLER Rektör Sarıbıyık: “Turizm sektörü hızlı bir şekilde ...
Jandarma ekipleri Sakarya’da uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor KOM, İstihbarat ve Kocaali Jandarma ekiplerince iki ayrı adrese operasyon: 1 gözaltı Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri Sakarya’da uyuşturucu tacirlerine ...
SGK Köprülü Kavşak Projesi’nde deplase çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER SGK Köprülü Kavşak Projesi’nde deplase çalışmaları ...
Başkan Işıksu: “Başarı işini sevmekle gelir”
YEREL HABERLER Başkan Işıksu: “Başarı işini sevmekle gelir”
Duraklar Büyükşehir ile yenileniyor
YEREL HABERLER Duraklar Büyükşehir ile yenileniyor
Sakaryaspor finale kurban kesilerek uğurlandı Sakaryaspor Başkanı Cevat Ekşi: “Ben kupayı aldık gözüyle bakıyorum” Teknik Direktör Serdar Bozkurt: “Rakibin Kocaeli olmasının çok bir önemi yok” Takım kaptanı Oğuz Çalışkan: “Elimizden gelen her şeyi yapacağız”
YEREL HABERLER Sakaryaspor finale kurban kesilerek ...
Sakaryalı arıcıların ustalıkları belgelendi
YEREL HABERLER Sakaryalı arıcıların ustalıkları belgelendi
Sakaryaspor, Atatürk Stadyumu’ndaki son idmanına çıktı Bazı taraftarlar takımı sahada yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Sakaryaspor, Atatürk Stadyumu’ndaki son idmanına ...