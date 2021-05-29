Kazada hayatını kaybetmişti son yolculuğuna uğurlandı Yeşil-Siyah forma ile son yolculuğuna uğurlandı

Dün İstanbul’da oynanan Sakaryaspor maçına gitmekten vazgeçen ve Sakarya’nın Karasu ilçesine dönerken Adapazarı Çevre Yolunda geçirdiği trafik kazası neticesinde hayatını kaybeden Oğuz Han Sarı, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Adapazarı İlçesi Güneşler Mahallesi Karasu çevreyolu üzerinde meydana gelmişti. Arkadaşı ile birlikte Sakaryaspor maçına gitmek için yola çıkan ve sonrasında maça gitmekten vazgeçerek Karasu’ya dönüş yapan Karasulu Oğuz Han Sarı, geçirdiği trafik kaza neticesinde hayatını kaybetmişti. Sarı, kılınan cenaze namazı sonrasında Karasu Aziziye Mezarlığında toprağa verildi. Sarı’nın cenazesine ailesi, sevenleri ve sevdalısı olduğu Sakaryaspor’un taraftarlar grubu Tatangalar katıldı. Sakaryaspor fanatiği Sarı’nın mezarının başucuna, büyük bir aşkla bağlı olduğu takımı Sakaryaspor’un YeşilSiyah forması da asıldı.

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