Salgında sokak hayvanlarına özel ilgi

Serdivan’da, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek ve su bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının ihtiyaçları belediye ekipleri tarafından gideriliyor.

Serdivan Belediyesi tarafından hayvanların aç ve susuz kalmaması için ekiplerin 24 saat görev yaptığı ifade edilirken; beslenme ünitelerine mama ve su bırakıldığı bildirildi. Hafta sonu Beşköprü Mahallesi 12. Cadde’de araç çarpması sonucu yaralanan bir kedi olduğu yönünde vatandaşlardan gelen talebe ekipler anında cevap verdi.

Ayaklarından yaralanan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisine veteriner hekim nezaretinde devam edildiği ifade edilirken sağlığına kavuşması ile birlikte minik kedinin sahiplendirileceği belirtildi. Ayrıca yine başka bir bölgede anneleri ölen üç yavru kedinin de koruma altına alındığı, gerekli bakım, tedavi ve aşılama işlemlerinin ardından bu üç yavrunun da sıcak bir yuvaya kavuşmaları için sahiplendirileceği bildirildi.

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