Binlerce kişiye ev sahipliği yapacak olan sahil yaza hazırlanıyor Sakarya Büyükşehir ekipleri sahilleri yaza hazırlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sahillerdeki yaz hazırlıklarına başladı. Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Kuzey Sahillerinde başlayan çalışmalar kapsamında 32 Evler Plajı ve Sahil Park Plajı’nda vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacağı alanlar yeniden düzenleniyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı sahillerde yaz hazırlıklarına başladı. Ülkemizin en uzun kum sahili olan ve her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Kuzey sahillerimizde vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayabileceği alanlar yeniden düzenleniyor. 32 Evler Plajı ve Sahil Park Plajında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında duş alanları ile kabinler onarılırken daha modern bir hale getiriliyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada sahillerde vatandaşların tüm sosyal ihtiyaçlarını karşılayabileceği alanları temiz ve çevreci bir anlayışla gerekeli donanımlarla hizmete sunulacağı ifade edildi.

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