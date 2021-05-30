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Başına makina kapağı çarpan işçi öldü

DHA

Başına makina kapağı çarpan işçi öldü


Mehmet KAVİS/HENDEK (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Hendek ilçesinde bir fabrikada makinanın fırlayan kapağının başına çarpması sonucu ağır yaralanan Taner Kara (28) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.  
Olay saat 17.30 sıralarında, Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi´nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Taner Kara makinanın fırlayan kapağının başına çarpması sonucu ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine fabrikaya gelen 112 Acil Sağlık ekibi yaralanan işçiyi Hendek Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Taner Kara yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 5 ay önce işe giren işçinin ölümüle ilgilig soruşturma başlatıldı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek Mehmet KAVİS
2021-05-30 21:18:36

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