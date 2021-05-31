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Kazalarda faciayı önleyecek projesiyle dünyaya adını duyurdu Lise öğrencisinden gurur veren başarı: Yaşanan can kayıpları onu mucit yaptı Kazalardaki can kaybını azaltacak projesi ile dünya 4’üncüsü, Türkiye 2’ncisi oldu ISEF’ten ödül aldı, 4 yıl boyunca karşılıksız burs almaya hak kazandı 11. Sınıf öğrencisi Kerem Bayhan: “Trafik kazalarında ölüm yaşanması üzücü bir durum, projemin uygulandığını ve insanların ölmediğini görürsem mutlu olacağım”

İHA

Kazalarda faciayı önleyecek projesiyle dünyaya adını duyurdu Lise öğrencisinden gurur veren başarı: Yaşanan can kayıpları onu mucit yaptı Kazalardaki can kaybını azaltacak projesi ile dünya 4’üncüsü, Türkiye 2’ncisi oldu ISEF’ten ödül aldı, 4 yıl boyunca karşılıksız burs almaya hak kazandı 11. Sınıf öğrencisi Kerem Bayhan: “Trafik kazalarında ölüm yaşanması üzücü bir durum, projemin uygulandığını ve insanların ölmediğini görürsem mutlu olacağım”

Haberlerde gördüğü kazalardan etkilenerek kamyonlara arkadan çarpan otomobillerdeki can kaybının azaltılmasını sağlamak amacıyla geliştirdiği proje ile TÜBİTAK’ın düzenlediği yarışmada Türkiye ikincisi olan 11. sınıf öğrencisinin başarısı gurur verdi. Kazalardaki can kaybını azaltmak için çıktığı yolda mucit olan Kerem Bayhan, “Yaptığım simülasyon ve deneyimlere dayanarak, projemin efektif bir şekilde çalıştığını ve tüm ölüm ile yaralanmaları önleyebileceğini ön görüyorum” dedi.
Galatasaray Lisesi’nde okuyan 11. sınıf öğrencisi Kerem Bayhan, önemli bir projeye imza attı. Kerem Bayhan, ‘Kamyonlara Arkadan Çarpan Otomobillerdeki Can Kaybının Azaltılmasını Sağlayacak ElektroMekanik Çözüm Önerisi’ adlı projeyi geliştirdi. Bir yakını benzer kazada kaybeden ve haberlerde izlediği kazalardan etkilenerek çıktığı yolda kamyonlara arkadan çarpan otomobillerdeki can kaybının azaltılmasını sağlayacak güvenlik sistemini geliştiren genç gururlandırdı.

Projeye ödül yağdı
Kerem Bayhan, araçların kaput kısmına uygulanabilecek mekanizma sayesinde kaza şiddetini azaltacak proje ile TÜBİTAK’ın düzenlediği 2204A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına katıldı. Burada Fizik alanında Marmara 1’incisi ve Türkiye 2’ncisi olan Bayhan’ın projesi, dünyanın en büyük üniversite öncesi bilimsel araştırma fuarı olan REGENERON ISEF’te temsil etmek üzere TÜBİTAK tarafından seçildi. Ayrıca proje, 1621 Mayıs arasında düzenlenen yarışmada ‘Büyük Ödül Kategorisinde Makine Mühendisliği’ alanında da dünya 4’üncüsü oldu.

4 yıl boyunca karşılıksız burs almaya hak kazandı
ISEF’in Özel Ödül Organizasyonlarından olan 1884 yılında Thomas Edison ve Alexander Graham Bell gibi alanında öncü bilim adamlarınca temelleri atılan mühendislik alanında uluslararası en büyük bilimsel ve teknik kuruluş olan IEEE tarafından dünya 1’incisisi seçilerek IEEE Foundation Presidents’ Scholarship Award’a layık görülen proje sayesinde Kerem Bayhan, 4 yıl boyunca karşılıksız burs almaya hak kazandı.

TÜBİTAK tarafından Türkiye 2’ncisi oldu
Projesi için simülasyon ve deneylerinin başarılı olduğunu aktaran Kerem Bayhan, “Geçen sene TÜBİTAK Liseler Arası Proje Yarışmasına katıldım. Fizik alanında Marmara Bölge 1’incisi ve Türkiye 2’ncisi oldum. Bunun üzerine TÜBİTAK tarafından Amerika’ya gönderilecek 13 kişilik bir takımın içerisine davet edildim. Amerika’da Makine Mühendisliği alanında dünya 4’üncüsü oldum, ayrıca Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü tarafından da dünya 1’incisi seçilerek özel ödül bursu kazandım. Kamyonlara arkadan çarpan otomobillerdeki can kaybını azaltmaya yönelik bir elektromekanik sistem geliştirdim. Ayrıca bu sistemin simülasyonlarını ve gerçek deneylerini yaparak sistemin düzgün çalışıp, çalışmadığını test ettim. Ve final prototipi ürettim. Canlı deneylerde kontrol grubu araçların, gerçek hayattakiler ile birebir sonuçlar aldığını gözlemledim. Ve sistem takılan araçlarda da yolcu kabininin de herhangi bir hasara rastlanılmadı, tam bir koruma gerçekleşti” dedi.

"Gördüğüm kazalardan etkilendim"
Kamyonlara arkadan çarpma kazalarında oluşan can kayıplarının kendini oldukça etkilediğini aktaran Bayhan, “Haberlerde gördüğüm kamyonlara arkadan çarpma kazaları beni oldukça etkiledi ve bununla ilgili nasıl bir güvenlik sistemi geliştirebilirim diye düşünürken, bu proje aklıma geldi. Akrabalarımdan biri de bu tip bir kaza da hayatını kaybetti, bunun üzerine böyle bir şey geliştirmek istedim, bu da beni etkileyen faktörlerden birisi. 2018’in ortalarına doğru proje fikri aklıma geldi. Daha sonrasında TÜBİTAK’ın yarışmalarına baktım, nasıl bir konsept var ve nasıl şeyler gerekiyor diye. Buna yönelik çalışmalar yürüttüm, belli prototipler hazırladım. İlk bir ön elemeden geçtik, daha sonrasında Marmara Bölge Sergisi’ne davet edildim. Yeni animasyonlar, simülasyonlar yaptım. Türkiye finalinde projem son haline iyice yaklaştı, bu Amerika sürecinde de Sakarya sanayisinde çalışarak projemi son haline getirdim” diye konuştu.

"Tüm ölüm ve yaralanmaları önleyebileceğini ön görüyorum"
Yapılan araştırmalarda Amerika’da sadece bu tip kazalarda 30 yılda 120 bin kişiye yakın insanın vefat ettiğini ifade eden Kerem Bayhan, “Yapılan çalışmalara göre, sadece Amerika’da bu kaza tipinden ötürü 30 yılda 120 bin kişiye yakın insan vefat etmiş. Eğer böyle bir proje uygulamaya geçirilirse çok ekonomik ve uygulanabilir bir şekilde aracın üretim bandında büyük değişiklikler yapılmadan efektif sonuçlar elde edilebilir. İnsanlar ölmesin diye bu projeyi geliştirdim. Yaptığım simülasyon ve deneyimlere dayanarak, projemin efektif bir şekilde çalıştığını ve tüm ölüm ile yaralanmaları önleyebileceğini ön görüyorum” şeklinde konuştu.

"Kazalarda ölüm yaşanması çok üzücü bir durum"
Bayhan son olarak ise, “Tüm arabalarda uygulandığını görmek istiyorum. Çünkü trafik kazalarında ölüm yaşanması çok üzücü bir durum. Bunun gerçek hayatta kullanıldığını görürsem çok mutlu olacağım, insanların ölmediğini görürsem. Çeşitli üreticiler ile görüşmeye çalışıyorum projemin uygulanması için. Pandemiden önce mühendislik alanında projeler geliştirmek istiyordum ama bu dönemde fikirlerim oldukça değişti. Artık tıp makineleri üzerine odaklanmak, insan sağlığı üzerine çalışmak ve öyle teknolojiler geliştirmek istiyorum. Proje sürecinde benden desteklerini esirgemeyen TÜBİTAK başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’a, BİDEB Başkanı Sayın Ömer Faruk Ursavaş’a ve Uzman Yrd. Taha Yasin Ataklı’ya teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

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