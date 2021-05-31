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Karate antrenörüne, sporculara taciz suçlamasıyla gözaltı

DHA

Karate antrenörüne, sporculara taciz suçlamasıyla gözaltı


Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu 4 genç kız, karate antrenörü Mustafa S.'nin kendilerine tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Mustafa S., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Z.R.İ. (18), E.N.K. (19), A.S. (24) ve E.D. (18) karate antrenörü Mustafa S. tarafından tacize uğradıkları iddiasıyla 10 Mayıs günü polise şikayette bulundu. Aralarında milli sporcuların da bulunduğu 4 sporcunun şikayeti üzerine Mustafa S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa S., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi iddialar üzerine antrenörün iş akdini feshetti.
3 YIL ÖNCE DE DARBETMİŞ
Milli sporcu E.D.'nin verdiği ifadede taciz olayı öncesinde darbedildiğini anlatarak, "Bu olaydan yaklaşık 3 yıl önce Hendek'te bir müsabakada yenildiğimiz için antrenör M.S. salonun dışında bize dayak attı. Ancak bu olayla ilgili ne ben ne de arkadaşım E.N.K. şikayetçi olmamıştık. Yeni Sakarya Atatürk Stadı´ndaki antrenman salonuna gitmekteydik. 18 Nisan gece yarısı antrenman bitti. Mustafa S. hoca herkesi salondan çıkardı, beni lafa tuttu ve ışıkları kapattı. Ben salondan çıkmak isterken benim önce belime daha sonra da sağ göğsüme 2 kez dokundu. Yanlışlıkla olduğunu düşündüğüm için tepki vermedim ve arkadaşım Z.'nin ailesi tarafından eve bırakıldım" dedi.
'OTOMOBİLDE TACİZ ETTİ'
Akşam antrenmanına gitmek için araç bulamadığı ve bu nedenle antrenörüne bilgi verip, yardım istediğini anlatan E.D., "Evim uzak olduğu için arkadaşlarımın ailelerinin araçlarıyla gidip geliyordum. Milli sporcu olduğum için haftada en az 2 kez antrenmana gitmem gerekiyor. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle araç bulamadım, bu yüzden Mustafa S. hocamı arayıp durumu anlattım. O da bana 'konum at ben seni alırım' dedi. 21 Nisan günü akşam mavi renkli aracıyla gelip beni aldı, arka koltuğa oturdum ve bana ön koltuğa oturmamı söyledi ve ısrar etti. Birlikte stada giderken benim sağ bacağımı okşamak suretiyle tacizde bulundu. Kendimi geri çekince yapmamaya başladı" diye konuştu.
'AYNI ODADA KALDIĞI 10 YAŞINDAKİ KIZ BİR DAHA ANTERNMANA GELMEDİ'
E.D. ifadesinin devamında Mustafa S.'nin diğer sporcuları da taciz ettiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Mustafa S. hoca yine benim gibi öğrenci olan A.S., R.K., E.N.K., B.D., İ.Y., Z.R.İ., B.Ş. ve G.H.'ye de gerek elle gerek sözle gerekse mesajla tacizde bulunduğunu biliyorum. Ayrıca yine 2019 yılında Gaziantep ilinde yapılan Türkiye Şampiyonası'nda 10 yaşında R.T. isimli kızla aynı odada kaldığını ve R.T.'nin o tarihten sonra bir daha antrenmanlara gelmediğini kulüpte konuşulurken duydum"DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR
2021-05-31 13:53:55

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