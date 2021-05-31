İl Sağlık Müdürü Öğütlü: “Normale dönmek için aşı şart”

Sakarya’da günlük 17 bin kişiyi aşılama kapasitesinin mevcut olduğunu dile getiren İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, “Açıklanan kriterlere uyan vatandaşlarımızı vakit kaybetmeden aşı olmaya davet ediyoruz” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajıyla başlattığı kampanyaya destek veren İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, korona virüs salgınıyla mücadelede aşılamanın önemine bir kez daha değindi. Hafta sonu Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pandemi Ek Binasında aşı çalışmalarını yerinde inceleyen Öğütlü, geçmiş yıllarda yaşanan salgın hastalıkların önüne geçmek için uygulanan aşılama çalışmalarını sonuçlarının ortada olduğunu belirterek, korona virüs salgınında Bakanlığın takvimine göre aşılama kriterlerinde olan vatandaşların aşıya karşı tereddütte düşmemesi gerektiğini dile getirdi. Sakarya’da yaklaşık 400 bine yakın vatandaşımızın aşılandığını belirten Öğütlü, yapılan düzenlemelerle şehirde günlük 17 bin kişi aşılama kapasitesine sahip olduklarını kaydetti.

Öğütlü, “Dünyayı sallayan bu salgından kurtularak hayatımızı normale çevirmemiz için aşı çok önemli. Bunu her fırsatta söylüyoruz. Aşılarla ilgili kafa karıştırıcı komple teorilerine kulak asarsak bu hastalık hayatlarımızı kısıtlamaya, insanlarımızın canını yakmaya devam eder. Bakanlığımızın koordinasyonunda Ülkemizde olduğu gibi ilimizde de tüm imkanlarımızı seferber ederek aşılama çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Normale dönmek için aşı şart. Bakanlığımızın açıkladığı kriterlere uyan vatandaşlarımızı bir kez daha vakit kaybetmeden aşı olmaya bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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