YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Elmas açıkladı: “SUBÜ Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecinde”

SUBÜ Kalite Komisyonu Toplantısı YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Elmas, SUBÜ’nün Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecine dâhil edildiğini ifade ederek bugünün yetkinliklerini herkese kazandırmanın önemine dikkat çekti. Rektör Sarıbıyık ise sürekli iyileştirmeyi ana ilke edinme yolunda olduklarını söyledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kalite Komisyonu Toplantısı, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ın katılımıyla SUBÜ Senato Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Kalite süreçleri, akreditasyon ve kurumsal dış değerlendirme konularında tavsiye ve tecrübe paylaşımlarının gerçekleştirildiği toplantıda Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, Prof. Dr. Ali Fuat Boz ve Prof. Dr. Naci Çağlar, Genel Sekreter Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Ergen, dekanlar ve kalite temsilcileri yer aldı. Elmas, toplantı sonunda komisyondan gelen sorulara cevap vererek önerileri dinledi.



Saha ziyareti Haziran sonunda

YÖKAK tarafından gerçekleştirilecek Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecine SUBÜ’nün de dâhil edildiğini söyleyen YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, “Muhtemel saha ziyaretini ise Haziran sonu olarak planlıyoruz. Üniversitelerimizde kalite kültürünün oluşması, yerleşmesi ve sürekli daha iyiye evrilmesi için bugüne kadar önemli kararlar aldık ve ciddi işler başardık. Uyum ve teknoloji arasındaki açığı kapatmanın iki tane yolu var. Bir tanesi herkese yetkinlik kazandırmak. Bir mezuna üniversitelerin kazandırması gereken yetkinlikler olduğu gibi üniversiteyi bitirenlerin de kazanması gereken yetkinlikler var. Dolayısıyla üniversitelerin rolü genişliyor. Değişimi görerek bugünün yetkinliklerini herkese kazandırmamız gerekiyor. Diğer yol ise bu sürecin yönetiminden geçiyor. İnisiyatif alan ve toplumda etki oluşturan çevik liderlik ve bilişim destekli yönetim burada olmazsa olmazlardan. Bu doğrultuda SUBÜ’nün hızlı bir şekilde yol aldığını görmek bizleri mutlu ediyor. Üniversitemize değerlendirme sürecinde başarılar diliyorum” diye konuştu.



Paydaş katılımını önemsiyoruz

SUBÜ’nün YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme kapsamında Kurum İçi Değerlendirme Raporu’nu (KİDR) hazırladığını ve web sayfasında kamuoyu ile paylaştığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Üniversite olarak kalite güvencesi çalışmalarını misyonumuz, vizyonumuz ve stratejik hedeflerimiz doğrultusunda belirlediğimiz politikalarla yürütüyoruz. Stratejik yönetim yol haritamızı çizerken paydaş katılımı ile belirlediğimiz politikalarımız ve faaliyet alanlarımız arasında bütüncül bir ilişkinin varlığını önemsiyoruz. Sürekli iyileştirme ana ilke edinmiş bir üniversite olma yolunca emin adımlarla ilerliyoruz. Toplantımıza iştirak ederek bizlerle kıymetli tecrübelerini paylaşan ve yol gösteren YÖKAK Başkanımız Prof. Dr. Muzaffer Elmas’a şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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