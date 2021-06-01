Türk Kızılay Karasu Şubesi kan bağışçılarına sağlık kiti hediye etti

Sakarya’nın Karasu ilçesinde hizmet veren kan bağışı aracında bağışçılara Türk Kızılay Karasu Koordinatörü Adem Ekşi ve gönüllüler, sağlık kiti ve Türk kahvesi hediye etti.

“153 yıllık çınarımıza 40 yıl daha ekledik” sloganıyla bir çalışma başlatan Türk Kızılay Karasu Şubesi, Atatürk Bulvarı’nda hizmet veren kan bağışı aracında kan bağışında bulunan vatandaşlara sağlık kiti ve Türk kahvesi hediye etti. “Bugün, hazırlamış olduğumuz sağlık kitlerinden her kan bağışçısı vatandaşımıza birer tane veriyoruz” diyen Türk Kızılay Karasu Koordinatörü Adem Ekşi, “Her zaman olduğu gibi bizim de kan kampanyalarımız Pazartesi günü rutin şekilde devam ediyor. Bunların içerisine birer tane de yüzer gramlık Türk Kahvesi ilave ettik. Bizler kan bağışçılarımıza her zaman minnettarız” şeklinde konuştu.

Bağışçılarına bir kez daha seslenmek istediğini ifade eden Adem Ekşi, “Bu günlerde pandemi dolayısıyla kan stoklarımız tamamen tükendi. Bağışçılarımıza tekrar seslenmek istiyorum. Lütfen kan bağışında bulunun. Hastanelerimiz, acil hastalarımızın haricinde ameliyatlarını ötelemek zorunda kalıyor” dedi. Acil ameliyatlara dahi kan yetiştiremez durumda olduklarına değinen Ekşi, “Her gün telefonlarımız kan ihtiyacı için susmuyor. Lütfen vatandaşlarımız, kan ihtiyaçları için bize yardımcı olsun. Bağışçılarımıza şimdiden teşekkür ediyoruz” sözlerine yer verdi.

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