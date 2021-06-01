Sakarya'da 'rüşvet' operasyonu: 7 gözaltı 

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA'da, polis operasyonunda, aralarında icra müdürü, memur ve emlakçıların bulunduğu 7 şüpheli, rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah operasyon düzenledi. Aralarında icra müdürü ve Kocaali Belediyesi´nde görevli mühendis, Tapu İl Müdürlüğü'nde görevli memur ile emlakçıların bulunduğu 7 şüpheli, gözaltına alındı. Rüşvet ve yolsuzluk olaylarına adının karıştığı belirtilen 22 kişinin ise ifadeye çağırıldığı öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ

2021-06-01 10:57:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.