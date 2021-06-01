Sakarya'da 'rüşvet' operasyonu: 7 gözaltı 

Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA'da, polis operasyonunda, aralarında icra müdürü, memur ve emlakçıların bulunduğu 7 şüpheli, rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah operasyon düzenledi. Aralarında icra müdürü ve Kocaali Belediyesi´nde görevli mühendis, Tapu İl Müdürlüğü'nde görevli memur ile emlakçıların bulunduğu 7 şüpheli, gözaltına alındı. Rüşvet ve yolsuzluk olaylarına adının karıştığı belirtilen 22 kişinin ise ifadeye çağırıldığı öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ
2021-06-01 10:57:51
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