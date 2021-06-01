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Sakarya’da rüşvet operasyonu: 6 gözaltı 28 kişi hakkında soruşturma başlatıldı Aralarında icra müdürü ve bilirkişilerinde olduğu kişiler gözaltında

İHA

Sakarya’da rüşvet operasyonu: 6 gözaltı 28 kişi hakkında soruşturma başlatıldı Aralarında icra müdürü ve bilirkişilerinde olduğu kişiler gözaltında

Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen rüşvet operasyonunda aralarında icra müdürü ve bilirkişilerin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. 28 kişi hakkında soruşturma başlatılan operasyonda soruşturma genişletilerek devam ediyor.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik’ soruşturmasında 28 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce şehirde rüşvet operasyondu düzenlendi. Operasyonda; 4’ü bilirkişi, 1’i sivil ve 1’i de icra müdürü olmak üzere toplamda 6 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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