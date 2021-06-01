Sosyal tesisler kapılarını açtı

Kademeli normalleşme kararlarının ardından BELPAŞ marifetiyle hizmet sunan Kent Park, Şemsiyeli Park, Korucuk Park, Yenikent Park, Maltepe Park, Karaman Engelsiz Millet Bahçesi, Millet Bahçesi Sosyal Tesisleri kapılarını açtı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELPAŞ bünyesinde hizmet sunan sosyal tesisler kademeli normalleşme kararlarının ardından kapılarını açtı. Kent Park, Şemsiyeli Park, Korucuk Park, Yenikent Park, Maltepe Park, Karaman Engelsiz Millet Bahçesi, Millet Bahçesi Sosyal Tesisleri, İçişleri Bakanlığının yayınladığı normalleşme adımlarının ardından 1 Haziran Salı günü itibariyle hizmet sunmaya başladı. BELPAŞ’tan yapılan açıklamada, “Belirlenen kurallar çerçevesinde tüm tesislerimizde tedbirlerimizi aldık. 1 Haziran Salı günü itibariyle tesislerimizde maske, mesafe ve hijyen kuralları ile hizmet sunmaya başladık” denildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada sosyal tesislerde genelgede belirtildiği üzere 07.00 ile 21.00 saatleri arasında hizmet sunulacağına yer verilerek, “Pazar günleri hariç diğer günlerde masaya servis hizmetimiz 21.00’a kadar sürecek. Pazar günü Kent Park’ta paket servis hizmetimiz olacak. Ayrıca haftanın 6 günü 21’den sonra da paket servislerimiz yapılabilecek. Kent Park, Şemsiyeli Park, Korucuk Park, Yenikent Park, Maltepe Park, Karaman Engelsiz Millet Bahçesi, Millet Bahçesi Sosyal Tesislerimiz hemşehrilerimize kaliteli hizmet anlayışı, güleryüzlü çalışanları ve hijyen prensipleriyle normalleşmede vatandaşlarımızın tercih sebebi olacak. Tesislerimizin tüm bölümleri düzenli olarak dezenfekte edilecek, sosyal mesafe kuralına göre oturma şekilleri oluşturularak maske kullanımına riayet edilecektir. Tüm misafirlerimizin sağlığını göz önüne alarak, belirtilen kuralları uygulayacak, kalıcı normalleşme için tesislerimizde salgın yayılımına fırsat verecek hiçbir duruma müsaade etmeyeceğiz. 1 Haziran Salı günü itibariyle hizmet sunmaya başlayan tesislerimizde misafirlerimizi ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyor, tüm Sakaryalılara sağlıklı günler diliyoruz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.