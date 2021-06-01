SUBÜ Konuşmaları’nda sezon finali rektör Sarıbıyık ile

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SUBÜ Konuşmaları’nın 12. konuşmacısı ‘Rektörle Sezon Finali’ başlıklı söyleşiyle SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık olacak. Dönemin son SUBÜ Konuşmaları olacak söyleşi, 2 Haziran Çarşamba saat 12.30’da üniversitenin YouTube kanalı SUBÜ Haber’den canlı yayınlanacak.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen SUBÜ Konuşmaları’nın 12. konuşmacısı ‘Rektörle Sezon Finali’ başlıklı söyleşiyle SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık olacak. Moderatörlüğünü SUBÜ İletişim Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. İlknur Çakar’ın gerçekleştireceği söyleşi üniversitenin YouTube kanalı SUBÜ Haber’den canlı yayınlanacak. Söyleşide pandemi dönemindeki eğitimöğretim sürecinin değerlendirilmesi, 20212022 Akademik Yılı’nda nasıl bir yol izleneceği, SUBÜ’nün kat ettiği mesafe ve üniversiteye yönelik gelişmeler ele alınacak. Ayrıca öğrencilerin interaktif olarak sorduğu sorular da cevaplandırılacak. Bahar Yarıyılının son SUBÜ Konuşmaları buluşması olacak etkinlik, 2 Haziran Çarşamba saat 12.30’da gerçekleştirilecek.

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