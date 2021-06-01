Rektör Sarıbıyık: “BM hedeflerine dokunan bir sistemimiz var”

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Zirvesi2021’e katılan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “17 küresel hedef ile tüm insanlığın gelişmesi ve dünyanın fiziksel olarak sağlıklı hale getirilmesi amaçlanıyor. Üniversitemizin bu hedeflere de dokunan sistemi oldukça başarılı” dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık; SUBÜ, Macaristan’dan Kodolanyi Janos Üniversitesi, Birleşik Krallık’tan Tradepreneur Global Academic Platform ve Amerika Birleşik DevletleriHindistan Güvenlik İçin Bilim ve Teknoloji İş Birliği tarafından düzenlenen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Zirvesi 2021’e katıldı. SUBÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Asena Boztaş’ın da yer aldığı zirvede Birleşmiş Milletler’in 2015 yılında ‘Bin Yıllık Kalkınma Hedefleriyle’ uyumlu şekilde belirlediği 17 küresel hedef 18 gün boyunca farklı üniversitelerden katılan akademisyenler ve gençler tarafından ele alınacak.

Böylesi önemli bir uluslararası organizasyonun ortağı olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Hedeflere ulaşıncaya kadar zirvenin her yıl düzenlenmesini temenni ediyorum. Birleşmiş Milletler nezdinde dünya liderleri tarafından belirlenen bu 17 küresel hedef ile tüm insanlığın gelişmesi ve dünyanın fiziksel olarak sağlıklı hale getirilmesi amaçlanıyor. Üniversitemizin bu hedeflere de dokunan sistemi oldukça başarılı. İş dünyası nitelikli insan bulma konusunda sıkıntı yaşıyor. Biz bunu fark edip iş dünyasıyla temasa geçerek üniversitelerin sahadan ne kadar koptuğunu gördük” diye konuştu.



Tüm insanların mutluluğu önemli

Mottolarını ‘Bilgiyi Beceriyle Bütünleştiriyoruz’ olarak belirlediklerini ve +1 Uygulamalı Eğitim Modeli’ni geliştirdiklerini söyleyen Sarıbıyık, “Bu modelle tüm eğitim düzeylerinden öğrencilerimiz üniversite hayatlarının en az bir dönemini tam zamanlı olarak iş dünyasında uygulama becerisi kazanmak için geçiriyorlar. Modelimizin ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin’ gerçekleştirilmesi noktasında zirveye ve tüm dünyaya katkılar sunabilmesini ümit ediyorum. Sadece Batı’lı insanların değil, dünyanın her yerinden insanların mutluluklarından ve başarılarından bahsedeceğimiz birçok program hayal ediyorum” şeklinde konuştu.

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